Алькарас — первый испанец, выигравший два Уимблдона подряд
Поделиться
Сегодня, 14 июля, состоялся финальный матч Уимблдона, в котором встречались испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас и представитель Сербии второй номер рейтинга ATP Новак Джокович. Победу одержал 21-летний спортсмен со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (4). Таким образом, Алькарас стал первым испанцем, который выиграл два Уимблдона подряд. В прошлом году он обыграл всё того же Джоковича.
Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|7 7
|
|2
|6 4
2
Новак Джокович
Н. Джокович
Отметим, что Алькарас никогда не проигрывал в финалах на «Шлемах». Впервые в финал он вышел на US Open – 2022, в матче за титул обыграв норвежца Каспера Рууда. Второй финал на ТБШ пришёлся на Уимблдон-2023. В драматичном пятисетовом поединке Алькарас одолел Новака Джоковича.
Несмотря на выигранный титул, в рейтинге АТР он останется третьей ракеткой мира.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 июля 2024
-
20:25
-
20:17
-
20:11
-
20:10
-
20:06
-
19:40
-
19:35
-
19:34
-
19:19
-
19:14
-
19:13
-
19:11
-
19:10
-
19:06
-
19:05
-
18:57
-
18:56
-
18:55
-
18:47
-
18:44
-
18:40
-
18:38
-
18:09
-
17:51
-
17:47
-
17:37
-
17:34
-
17:30
-
17:30
-
17:26
-
17:21
-
17:18
-
17:14
-
16:59
-
16:51