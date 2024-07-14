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Алькарас — первый испанец, выигравший два Уимблдона подряд

Алькарас — первый испанец, выигравший два Уимблдона подряд
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Сегодня, 14 июля, состоялся финальный матч Уимблдона, в котором встречались испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас и представитель Сербии второй номер рейтинга ATP Новак Джокович. Победу одержал 21-летний спортсмен со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (4). Таким образом, Алькарас стал первым испанцем, который выиграл два Уимблдона подряд. В прошлом году он обыграл всё того же Джоковича.

Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 7
2 		2 6 4
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Отметим, что Алькарас никогда не проигрывал в финалах на «Шлемах». Впервые в финал он вышел на US Open – 2022, в матче за титул обыграв норвежца Каспера Рууда. Второй финал на ТБШ пришёлся на Уимблдон-2023. В драматичном пятисетовом поединке Алькарас одолел Новака Джоковича.

Несмотря на выигранный титул, в рейтинге АТР он останется третьей ракеткой мира.

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