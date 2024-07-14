Алькарас — первый испанец, выигравший два Уимблдона подряд

Сегодня, 14 июля, состоялся финальный матч Уимблдона, в котором встречались испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас и представитель Сербии второй номер рейтинга ATP Новак Джокович. Победу одержал 21-летний спортсмен со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (4). Таким образом, Алькарас стал первым испанцем, который выиграл два Уимблдона подряд. В прошлом году он обыграл всё того же Джоковича.

Отметим, что Алькарас никогда не проигрывал в финалах на «Шлемах». Впервые в финал он вышел на US Open – 2022, в матче за титул обыграв норвежца Каспера Рууда. Второй финал на ТБШ пришёлся на Уимблдон-2023. В драматичном пятисетовом поединке Алькарас одолел Новака Джоковича.

Несмотря на выигранный титул, в рейтинге АТР он останется третьей ракеткой мира.