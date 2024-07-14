Алькарас повторил достижение Надаля после второй в карьере победы на Уимблдоне

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал вторым испанцем в истории, выигравшим не менее двух Уимблдонов. Он повторил результат 22-кратного победителя турниров «Большого шлема», экс первой ракетки мира Рафаэля Надаля.

Сегодня, 14 июля, Алькарас одержал победу в финальном матче Уимблдона-2024 с представителем Сербии вторым номером рейтинга ATP Новаком Джоковичем — 6:2, 6:2, 7:6(4).

Отметим, что в третьем сете, при счёте 5:4 в пользу Алькараса, Джокович сумел уйти с 0:40 на подаче испанца, после чего довёл игру до тай-брейка.

Испанский теннисист впервые защитил звание чемпиона на турнире «Большого шлема». Несмотря на выигранный титул, в рейтинге АТР он останется третьей ракеткой мира.