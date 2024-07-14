Алькарас повторил уникальное достижение Даниила Медведева, Федерера, Надаля и Маррея

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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл серба Новака Джоковича в финале Уимблдона-2024. Матч закончился победой испанца в трёх сетах. Алькарас стал лишь пятым теннисистом, которому удалось обыграть Джоковича в финале турнира «Большого шлема» без потери сетов.

Среди игроков, которым покорилось это уникальное достижение, есть российский теннисист Даниил Медведев.

Теннисисты, обыгравшие Джоковича в финале ТБШ со счётом 3:0 по сетам:

Роджер Федерер (Швейцария) – US Open — 2007

Энди Маррей (Великобритания) – Уимблдон-2013

Рафаэль Надаль (Испания) – «Ролан Гаррос» – 2020

Даниил Медведев (Россия) – US Open — 2021

Карлос Алькарас (Испания) – Уимблдон-2024

21-летний Карлос Алькарас на Уимблдоне-2024 выиграл четвёртый титул на турнире «Большого шлема».