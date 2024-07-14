«Алькарас сегодня был горяч». Джокович высказался о поражении в финале Уимблдона

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович подвёл итоги финального матча Уимблдона-2024. В титульной встрече он уступил испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 2:6, 2:6, 6:7.
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— Он был в огне!
— Да, как раз собирался сказать, что он сегодня был горяч. Не тот результат, которого я хотел, особенно в первых двух сетах. Мой уровень тенниса был не на высоте. Надо отдать должное Карлосу, он показывал потрясающий теннис. Я отыграл три матчбола, но он абсолютно заслуженно победил. Поздравляю, — сказал Джокович в интервью на корте.
Впервые в карьере Джокович проиграл два финала на Уимблдоне кряду. Ранее он также уступал в финалах два года подряд на «Ролан Гаррос» и US Open.
Несмотря на поражение, 37-летний Джокович останется второй ракеткой мира, 21-летний Алькарас сохранит третью строчку мирового рейтинга АТР.
- 14 июля 2024
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