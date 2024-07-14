Джокович — после финала Уимблдона: должен сказать, что я очень доволен

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович дал комментарий по поводу операции на колене, которую он перенёс перед Уимблдоном-2024.
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«Я должен очень гордиться. Конечно, сейчас немного разочарован. Но когда думаю о последнем месяце и через что я прошёл… Должен сказать, что я очень доволен», — сказал Джокович в интервью на корте.
Сегодня, 14 июля, состоялся финальный матч Уимблдона, в котором встречались испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович. Победу одержал 21-летний испанский теннисист — 6:2, 6:2, 7:6 (4).
Джокович – семикратный чемпион Уимблдона. На турнире в 2024 году серб вышел в 10-й финал травяного «Шлема», ранее он проигрывал в решающих матчах только дважды – в 2013 году Энди Маррею и в 2023 году Карлосу Алькарасу.
- 14 июля 2024
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