Рафаэль Надаль поздравил Карлоса Алькараса с победой на Уимблдоне-2024

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил соотечественника Карлоса Алькараса с победой на Уимблдоне-2024. В финале турнира 21-летний Алькарас обыграл 37-летнего серба Новака Джоковича в трёх сетах.
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«Поздравляю, Карлос! Какой великий момент, очередной. Крепко обнимаю», – написал Надаль в своих социальных сетях.
Фото: Instagram Рафаэля Надаля
Фото: Instagram Рафаэля Надаля
Алькарас стал вторым испанцем в истории, выигравшим Уимблдон более одного раза. Первым стал Рафаэль Надаль. Однако Карлос стал первым в истории своей страны, кому удалось выиграть Уимблдон два года подряд.
21-летний испанец стал четырёхкратным победителем ТБШ. Он никогда не проигрывал в финалах на «Шлемах». До Уимблдона 2024 он побеждал на US Open – 2022, Уимблдоне-2023 и «Ролан Гаррос» – 2024.
- 14 июля 2024
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