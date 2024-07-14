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Рафаэль Надаль поздравил Карлоса Алькараса с победой на Уимблдоне-2024

Рафаэль Надаль поздравил Карлоса Алькараса с победой на Уимблдоне-2024
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил соотечественника Карлоса Алькараса с победой на Уимблдоне-2024. В финале турнира 21-летний Алькарас обыграл 37-летнего серба Новака Джоковича в трёх сетах.

Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 7
2 		2 6 4
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Поздравляю, Карлос! Какой великий момент, очередной. Крепко обнимаю», – написал Надаль в своих социальных сетях.

Фото: Instagram Рафаэля Надаля

Фото: Instagram Рафаэля Надаля

Алькарас стал вторым испанцем в истории, выигравшим Уимблдон более одного раза. Первым стал Рафаэль Надаль. Однако Карлос стал первым в истории своей страны, кому удалось выиграть Уимблдон два года подряд.

21-летний испанец стал четырёхкратным победителем ТБШ. Он никогда не проигрывал в финалах на «Шлемах». До Уимблдона 2024 он побеждал на US Open – 2022, Уимблдоне-2023 и «Ролан Гаррос» – 2024.

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