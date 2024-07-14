Джокович обратился к Алькарасу, восхитившись его карьерными достижениями
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович обратился к третьей ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу после финала Уимблдона-2024. В титульной встрече серб уступил сопернику со счётом 2:6, 2:6, 6:7.
Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
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|7 7
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|2
|6 4
2
Новак Джокович
Н. Джокович
«Просто невероятно, чего ты уже добился, и это в 21 год. Продолжай», — сказал Джокович в интервью на корте.
Испанский теннисист впервые защитил звание чемпиона на турнире «Большого шлема». Несмотря на выигранный титул, в рейтинге АТР он останется третьей ракеткой мира.
Впервые в карьере Джокович проиграл два финала на Уимблдоне кряду. Ранее он также уступал в финалах два года подряд на «Ролан Гаррос» и US Open. Несмотря на поражение, 37-летний Джокович останется второй ракеткой мира.
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