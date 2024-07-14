Алькарас: для меня важно войти в список тех, кто выигрывал «РГ» и Уимблдон за один сезон

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас дал комментарий по поводу своих побед на Уимблдоне и «Ролан Гаррос» в 2024 году. Сегодня, 14 июля, состоялся финальный матч Уимблдона, в котором встречались испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович. Победу одержал 21-летний испанский теннисист — 6:2, 6:2, 7:6 (4).

«Просто сражаюсь и верю. Не знаю. Для меня очень важно войти в этот список. Очень рад, что попал в один список с Новаком. Это делали великие чемпионы. Я ещё не считаю себя таким чемпионом, как они. Постараюсь продолжать свой путь. Это очень важный момент для меня», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Испанский теннисист впервые защитил звание чемпиона на турнире «Большого шлема». Несмотря на выигранный титул, в рейтинге АТР он останется третьей ракеткой мира.

Впервые в карьере Джокович проиграл два финала на Уимблдоне кряду. Ранее он также уступал в финалах два года подряд на «Ролан Гаррос» и US Open. Несмотря на поражение, 37-летний Джокович останется второй ракеткой мира.