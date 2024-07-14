Алькарас эмоционально высказался о победе над Джоковичем в финале Уимблдона-2024
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился эмоциями после победы в финале Уимблдона-2024. В матче за титул он обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2, 7:6 в пользу испанца.
Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|7 7
|
|2
|6 4
2
Новак Джокович
Н. Джокович
«По правде говоря, это мечта. Выиграть этот трофей. Я давал интервью в 11 лет и сказал, что мечтаю выиграть Уимблдон. Я второй раз осуществил свою мечту. Хочу продолжать. Играть на этом прекрасном корте, поднять этот трофей – потрясающее чувство. Для меня это самый прекрасный турнир, самый прекрасный корт и самый прекрасный трофей», — сказал Алькарас в интервью на корте.
21-летний Карлос Алькарас на Уимблдоне-2024 выиграл четвёртый титул на турнире «Большого шлема».
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