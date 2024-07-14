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Алькарас эмоционально высказался о победе над Джоковичем в финале Уимблдона-2024

Алькарас эмоционально высказался о победе над Джоковичем в финале Уимблдона-2024
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился эмоциями после победы в финале Уимблдона-2024. В матче за титул он обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2, 7:6 в пользу испанца.

Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 7
2 		2 6 4
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«По правде говоря, это мечта. Выиграть этот трофей. Я давал интервью в 11 лет и сказал, что мечтаю выиграть Уимблдон. Я второй раз осуществил свою мечту. Хочу продолжать. Играть на этом прекрасном корте, поднять этот трофей – потрясающее чувство. Для меня это самый прекрасный турнир, самый прекрасный корт и самый прекрасный трофей», — сказал Алькарас в интервью на корте.

21-летний Карлос Алькарас на Уимблдоне-2024 выиграл четвёртый титул на турнире «Большого шлема».

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