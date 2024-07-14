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«Я свою работу сделал, теперь посмотрим футбол». Чемпион Уимблдона-2024 Алькарас — о Евро

«Я свою работу сделал, теперь посмотрим футбол». Чемпион Уимблдона-2024 Алькарас — о Евро
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, где будет смотреть финал чемпионата Европы по футболу, в котором встретятся сборные Испании и Англии. Сегодня, 14 июля, 21-летний Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024. В финале он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича в трёх сетах.

Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 7
2 		2 6 4
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

– Где будете смотреть футбол?
– Буду смотреть с командой. Не знаю где, но точно буду смотреть. Я свою работу сделал, теперь посмотрим футбол. Думаю, будет очень тяжёлый матч. Посмотрим, кто выиграет кубок, – сказал Алькарас в интервью на корте после финального матча.

Финал Евро-2024 Испания – Англия начнётся сегодня, 14 июля, в 22:00 по московскому времени.

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