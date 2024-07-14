«Я свою работу сделал, теперь посмотрим футбол». Чемпион Уимблдона-2024 Алькарас — о Евро

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, где будет смотреть финал чемпионата Европы по футболу, в котором встретятся сборные Испании и Англии. Сегодня, 14 июля, 21-летний Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024. В финале он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича в трёх сетах.

– Где будете смотреть футбол?

– Буду смотреть с командой. Не знаю где, но точно буду смотреть. Я свою работу сделал, теперь посмотрим футбол. Думаю, будет очень тяжёлый матч. Посмотрим, кто выиграет кубок, – сказал Алькарас в интервью на корте после финального матча.

Финал Евро-2024 Испания – Англия начнётся сегодня, 14 июля, в 22:00 по московскому времени.