«Я свою работу сделал, теперь посмотрим футбол». Чемпион Уимблдона-2024 Алькарас — о Евро
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, где будет смотреть финал чемпионата Европы по футболу, в котором встретятся сборные Испании и Англии. Сегодня, 14 июля, 21-летний Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024. В финале он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича в трёх сетах.
Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
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2
Новак Джокович
Н. Джокович
– Где будете смотреть футбол?
– Буду смотреть с командой. Не знаю где, но точно буду смотреть. Я свою работу сделал, теперь посмотрим футбол. Думаю, будет очень тяжёлый матч. Посмотрим, кто выиграет кубок, – сказал Алькарас в интервью на корте после финального матча.
Финал Евро-2024 Испания – Англия начнётся сегодня, 14 июля, в 22:00 по московскому времени.
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