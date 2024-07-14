Алькарас обратился к Джоковичу после финала Уимблдона

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас обратился к сербу Новаку Джоковичу после финала Уимблдона-2024. Сегодня, 14 июля, состоялся финальный матч Уимблдона, в котором встречались испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович. Победу одержал 21-летний теннисист — 6:2, 6:2, 7:6 (4).

«У тебя были тяжёлые несколько недель. Вы проделали невероятную работу. Операция после «Ролан Гаррос», ты не знал, сможешь ли сыграть здесь. Ты дошёл до финала, это на самом деле великолепный результат. Ты отлично чувствуешь себя физически. Это невероятно. Я говорил команде, что такое очень тяжело сделать. Я испытываю к тебе и твоей команде огромное уважение. Отличная работа, продолжай», — сказал Алькарас в интервью на корте.