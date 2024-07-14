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Алькарас стал вторым теннисистом в истории, который выиграл свои первые четыре финала ТБШ

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал вторым теннисистом в истории после Роджера Федерера, которому удалось выиграть свои первые четыре финала турнира «Большого шлема».

Напомним, сегодня, 14 июля, состоялся финальный матч Уимблдона, в котором встречались испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович. Победу одержал 21-летний теннисист — 6:2, 6:2, 7:6 (4).

Впервые в финал Алькарас вышел на US Open – 2022, в матче за титул обыграв норвежца Каспера Рууда. Второй финал на ТБШ пришёлся на Уимблдон-2023. В драматичном пятисетовом поединке Алькарас одолел Новака Джоковича.

Третий финал на «Шлеме» Алькарас сыграл месяц назад, в июне 2024 года. На «Ролан Гаррос» он оказался сильнее немца Александра Зверева в пяти сетах.