Ига Свёнтек поздравила победителей Уимблдона-2024 в мужском и женском разрядах

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек обратилась к победителям Уимблдона-2024 в мужском и женском разрядах. Она поздравила с титулами третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса и чешскую теннисистку Барбору Крейчикову.

«Огромные поздравления Барборе Крейчиковой и Карлосу Алькарасу с замечательными двумя неделями и вашими титулами», — написала Свёнтек в своих социальных сетях.

Сегодня, 14 июля, в матче за титул Уимблдона-2024 Алькарас обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2, 7:6 в пользу испанца.

Вчера, 13 июля, Крейчикова стала чемпионкой Уимблдона-2024. Представительница Чехии в трёх сетах одолела Ясмин Паолини. Матч закончился со счётом 6:2, 2:6, 6:4.