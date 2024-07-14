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Ига Свёнтек поздравила победителей Уимблдона-2024 в мужском и женском разрядах

Ига Свёнтек поздравила победителей Уимблдона-2024 в мужском и женском разрядах
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек обратилась к победителям Уимблдона-2024 в мужском и женском разрядах. Она поздравила с титулами третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса и чешскую теннисистку Барбору Крейчикову.

«Огромные поздравления Барборе Крейчиковой и Карлосу Алькарасу с замечательными двумя неделями и вашими титулами», — написала Свёнтек в своих социальных сетях.

Сегодня, 14 июля, в матче за титул Уимблдона-2024 Алькарас обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2, 7:6 в пользу испанца.

Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 7
2 		2 6 4
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Вчера, 13 июля, Крейчикова стала чемпионкой Уимблдона-2024. Представительница Чехии в трёх сетах одолела Ясмин Паолини. Матч закончился со счётом 6:2, 2:6, 6:4.

Уимблдон (ж). Финал
13 июля 2024, суббота. 16:10 МСК
Барбора Крейчикова
32
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
2 		6 4
         
Ясмин Паолини
7
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Комментарии
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