Ига Свёнтек поздравила победителей Уимблдона-2024 в мужском и женском разрядах
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек обратилась к победителям Уимблдона-2024 в мужском и женском разрядах. Она поздравила с титулами третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса и чешскую теннисистку Барбору Крейчикову.
«Огромные поздравления Барборе Крейчиковой и Карлосу Алькарасу с замечательными двумя неделями и вашими титулами», — написала Свёнтек в своих социальных сетях.
Сегодня, 14 июля, в матче за титул Уимблдона-2024 Алькарас обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2, 7:6 в пользу испанца.
Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
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|6
|7 7
|
|2
|6 4
2
Новак Джокович
Н. Джокович
Вчера, 13 июля, Крейчикова стала чемпионкой Уимблдона-2024. Представительница Чехии в трёх сетах одолела Ясмин Паолини. Матч закончился со счётом 6:2, 2:6, 6:4.
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