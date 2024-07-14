ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Принцесса Миддлтон награждала Алькараса, звёздные гости следили. Фото финала Уимблдона

Принцесса Миддлтон награждала Алькараса, звёздные гости следили. Фото финала Уимблдона
Карлос Алькарас
Аудио-версия:
Комментарии

14 июля испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас одержал победу в финальном матче Уимблдона-2024 с представителем Сербии вторым номером рейтинга ATP Новаком Джоковичем — 6:2, 6:2, 7:6(4).

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился эмоциями после победы в финале Уимблдона-2024.

«По правде говоря, это мечта. Выиграть этот трофей. Я давал интервью в 11 лет и сказал, что мечтаю выиграть Уимблдон. Я второй раз осуществил свою мечту. Хочу продолжать. Играть на этом прекрасном корте, поднять этот трофей – потрясающее чувство. Для меня это самый прекрасный турнир, самый прекрасный корт и самый прекрасный трофей», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Лучшие кадры с финала Уимблдона — в фотоподборке «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android