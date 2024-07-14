Принцесса Миддлтон награждала Алькараса, звёздные гости следили. Фото финала Уимблдона

14 июля испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас одержал победу в финальном матче Уимблдона-2024 с представителем Сербии вторым номером рейтинга ATP Новаком Джоковичем — 6:2, 6:2, 7:6(4).

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился эмоциями после победы в финале Уимблдона-2024.

«По правде говоря, это мечта. Выиграть этот трофей. Я давал интервью в 11 лет и сказал, что мечтаю выиграть Уимблдон. Я второй раз осуществил свою мечту. Хочу продолжать. Играть на этом прекрасном корте, поднять этот трофей – потрясающее чувство. Для меня это самый прекрасный турнир, самый прекрасный корт и самый прекрасный трофей», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Лучшие кадры с финала Уимблдона — в фотоподборке «Чемпионата».