Джокович высказался по поводу своего участия на Олимпиаде в Париже

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался по поводу предстоящих Олимпийских игр — 2024, которые пройдут в Париже.

«Надеюсь, у меня будет шанс биться за медаль для себя и своей страны. Посмотрим, как я буду чувствовать себя физически и психологически», — сказал Джокович на пресс-конференции после финала Уимблдона.

Сегодня, 14 июля, состоялся финальный матч Уимблдона, в котором встречались испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович. Победу одержал 21-летний испанский теннисист — 6:2, 6:2, 7:6 (4).

Джокович – семикратный чемпион Уимблдона. На турнире в 2024 году серб вышел в 10-й финал травяного «Шлема», ранее он проигрывал в решающих матчах только дважды – в 2013 году Энди Маррею и в 2023 году Карлосу Алькарасу.