ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Вау. Можем сказать, что это смена караула?» Ник Кирьос — о финале Уимблдона-2024

«Вау. Можем сказать, что это смена караула?» Ник Кирьос — о финале Уимблдона-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос поделился мнением о победе испанца Карлоса Алькараса в финале Уимблдона-2024. Напомним, в финале он обыграл 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.

Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 7
2 		2 6 4
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Вау. Люблю Джоковича, но, возможно, мы впервые можем сказать, что это «смена караула»?!?!» – написал Кирьос в своём аккаунте Х (ранее Twitter).

Кирьос не играл на турнирах более года из-за травмы. На Уимблдоне-2024 он работал экспертом на британском телевидении.

21-летний Карлос Алькарас стал четырёхкратным победителем турниров «Большого шлема». Он никогда не проигрывал в финалах ТБШ.

Впервые в карьере 37-летний Джокович проиграл два финала на Уимблдоне кряду, в 2023 году он также уступил Алькарасу. Ранее Новак также уступал в финалах два года подряд на «Ролан Гаррос» и US Open.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android