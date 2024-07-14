«Вау. Можем сказать, что это смена караула?» Ник Кирьос — о финале Уимблдона-2024

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос поделился мнением о победе испанца Карлоса Алькараса в финале Уимблдона-2024. Напомним, в финале он обыграл 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.
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«Вау. Люблю Джоковича, но, возможно, мы впервые можем сказать, что это «смена караула»?!?!» – написал Кирьос в своём аккаунте Х (ранее Twitter).
Кирьос не играл на турнирах более года из-за травмы. На Уимблдоне-2024 он работал экспертом на британском телевидении.
21-летний Карлос Алькарас стал четырёхкратным победителем турниров «Большого шлема». Он никогда не проигрывал в финалах ТБШ.
Впервые в карьере 37-летний Джокович проиграл два финала на Уимблдоне кряду, в 2023 году он также уступил Алькарасу. Ранее Новак также уступал в финалах два года подряд на «Ролан Гаррос» и US Open.
- 14 июля 2024
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