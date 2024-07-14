Алькарас опубликовал пост, посвящённый победе на Уимблдоне

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал новый пост в социальных сетях, посвящённый победе на Уимблдоне-2024. Сегодня, 14 июля, Алькарас одержал победу в финальном матче Уимблдона-2024 с представителем Сербии вторым номером рейтинга ATP Новаком Джоковичем — 6:2, 6:2, 7:6(4). Испанский теннисист впервые защитил звание чемпиона на турнире «Большого шлема». Несмотря на выигранный титул, в рейтинге АТР он останется третьей ракеткой мира.
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«Мы всё ещё мечтаем!» — написал Алькарас под фотографией с трофеем.
Впервые в финал ТБШ Алькарас вышел на US Open – 2022, в матче за титул обыграв норвежца Каспера Рууда. Второй финал на ТБШ пришёлся на Уимблдон-2023. В драматичном пятисетовом поединке Алькарас одолел Новака Джоковича.
Третий финал на «Шлеме» Алькарас сыграл месяц назад, в июне 2024 года. На «Ролан Гаррос» он оказался сильнее немца Александра Зверева в пяти сетах.
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