«Я тебя люблю». Джокович поблагодарил супругу и детей за поддержку

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович обратился к семье после финала Уимблдона-2024. В титульной встрече он уступил испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 2:6, 2:6, 6:7.

«Хочу сказать жене: я тебя люблю. Спасибо, что поддерживаешь меня. Спасибо, что ты здесь. Мои прекрасные дети, спасибо вам, что каждый день вызываете у меня улыбку. Я каждый год не могу сдержать слёз, когда смотрю на них на церемонии закрытия. Я так благодарен, что у меня есть два таких маленьких ангела. Они начинают всё больше любить теннис. Не знаю, хватит ли у меня нервов продолжать тренерскую карьеру с моим сыном. В жизни столько прекрасных вещей. Но если ты правда хочешь продолжать, я всегда готов помочь», — сказал Джокович в интервью на корте.

Несмотря на поражение, 37-летний Джокович останется второй ракеткой мира, 21-летний Алькарас сохранит третью строчку мирового рейтинга АТР.