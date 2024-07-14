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Джокович: чувствую, что не нахожусь на уровне Алькараса и Синнера

Джокович: чувствую, что не нахожусь на уровне Алькараса и Синнера
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Сербский теннисист Новак Джокович признался, что не ощущает себя на уровне Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

«Выход в финал Уимблдона даёт мощный заряд уверенности. Но сегодня против лучшего игрока в этом году — а они с Янником в этом году с отрывом лучшие игроки — я чувствую, что не нахожусь на этом уровне. Чтобы был шанс обыгрывать этих ребят на поздних стадиях «Шлемов» или Олимпиаде, мне нужно играть и чувствовать себя гораздо лучше, чем сегодня. Это не что-то незнакомое для меня. Обычно, столкнувшись с превратностями судьбы, я встаю, учусь и становлюсь сильнее. Это я и собираюсь сделать», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Сегодня, 14 июля, Алькарас одержал победу в финальном матче Уимблдона-2024 с представителем Сербии вторым номером рейтинга ATP Новаком Джоковичем — 6:2, 6:2, 7:6(4). Испанский теннисист впервые защитил звание чемпиона на турнире «Большого шлема». Несмотря на выигранный титул, в рейтинге АТР он останется третьей ракеткой мира.

Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 7
2 		2 6 4
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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