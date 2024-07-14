«Был лучше в каждом аспекте». Джокович высоко оценил игру Алькараса в финале Уимблдона

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался об игре испанца Карлоса Алькараса в финале Уимблдона-2024. Встреча завершилась со счётом 2:6, 2:6, 6:7 в пользу представителя Испании.

«Мои ощущения на корте против него… Я уступал ему, он был лучше. Он не позволял мне набирать лёгкие очки на моей подаче. Никогда не видел, чтобы он так подавал, настолько быстро. Он на самом деле меня переиграл. Он просто был лучше меня в каждом аспекте игры. Если бы три недели назад кто-то сказал мне, что я буду играть в финале Уимблдона, я бы на это согласился. В конечном счёте для меня и моей команды это должно быть успехом», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Несмотря на поражение, 37-летний Джокович останется второй ракеткой мира, 21-летний Алькарас сохранит третью строчку мирового рейтинга АТР.