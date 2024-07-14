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Каспер Рууд поздравил норвежского юниора с исторической победой на Уимблдоне-2024

Восьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд поздравил соотечественника Николая Будкова Кьера с победой на Уимблдоне-2024 среди юниоров. В финале он обыграл нидерландского теннисиста Миса Роттгеринга со счётом 6:3, 6:3.

17-летний Будков Кьер стал первым норвежцем в истории, которому удалось выиграть титул на турнире «Большого шлема» в одиночном разряде на любом уровне.

«Фантастический день для норвежского тенниса! Поздравляю, Николай!!» – написал Рууд в своём аккаунте в Х (ранее Twitter).

Каспер Рууд является самым успешным теннисистом в истории Норвегии. Он поднимался на вторую строчку рейтинга АТР, трижды выходил в финалы на турнирах «Большого шлема», побеждал на 12 турнирах АТР в одиночном разряде. Все его достижения – рекорды норвежского тенниса.