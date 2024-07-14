Стало известно, какую сумму заработал Алькарас за победу на Уимблдоне

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас заработал $ 3,5 млн за победу в одиночном разряде Уимблдона-2024. Стоит отметить, что общие призовые испанца за этот сезон теперь составляют $ 8 млн.
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Сегодня, 14 июля, Алькарас одержал победу в финальном матче Уимблдона-2024 с представителем Сербии вторым номером рейтинга ATP Новаком Джоковичем — 6:2, 6:2, 7:6(4). Испанский теннисист впервые защитил звание чемпиона на турнире «Большого шлема». Несмотря на выигранный титул, в рейтинге АТР он останется третьей ракеткой мира.
Впервые в финал ТБШ Алькарас вышел на US Open – 2022, в матче за титул обыграв норвежца Каспера Рууда. Второй финал на ТБШ пришёлся на Уимблдон-2023. В драматичном пятисетовом поединке Алькарас одолел Новака Джоковича.
Третий финал на «Шлеме» Алькарас сыграл месяц назад, в июне 2024 года. На «Ролан Гаррос» он оказался сильнее немца Александра Зверева в пяти сетах.
- 14 июля 2024
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