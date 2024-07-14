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Стало известно, какую сумму заработал Алькарас за победу на Уимблдоне

Стало известно, какую сумму заработал Алькарас за победу на Уимблдоне
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас заработал $ 3,5 млн за победу в одиночном разряде Уимблдона-2024. Стоит отметить, что общие призовые испанца за этот сезон теперь составляют $ 8 млн.

Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 7
2 		2 6 4
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Сегодня, 14 июля, Алькарас одержал победу в финальном матче Уимблдона-2024 с представителем Сербии вторым номером рейтинга ATP Новаком Джоковичем — 6:2, 6:2, 7:6(4). Испанский теннисист впервые защитил звание чемпиона на турнире «Большого шлема». Несмотря на выигранный титул, в рейтинге АТР он останется третьей ракеткой мира.

Впервые в финал ТБШ Алькарас вышел на US Open – 2022, в матче за титул обыграв норвежца Каспера Рууда. Второй финал на ТБШ пришёлся на Уимблдон-2023. В драматичном пятисетовом поединке Алькарас одолел Новака Джоковича.

Третий финал на «Шлеме» Алькарас сыграл месяц назад, в июне 2024 года. На «Ролан Гаррос» он оказался сильнее немца Александра Зверева в пяти сетах.

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