Джокович рассказал, чем его удивил Алькарас в финале Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, каким аспектом игры его удивил испанец Карлос Алькарас в финале Уимблдона (2:6, 2:6, 6:7).

«Он не давал легко выигрывать очки на моей подаче. Он играл очень разнообразно, подавал 138 км/ч – я никогда не видел у него такой скорости. Наверное, он вчера очень хорошо потренировал подачу», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Испанский теннисист впервые защитил звание чемпиона на турнире «Большого шлема». Несмотря на выигранный титул, в рейтинге АТР он останется третьей ракеткой мира.

Впервые в карьере Джокович проиграл два финала на Уимблдоне кряду. Ранее он также уступал в финалах два года подряд на «Ролан Гаррос» и US Open.

Несмотря на поражение, 37-летний Джокович останется второй ракеткой мира, 21-летний Алькарас сохранит третью строчку мирового рейтинга АТР.