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Джокович рассказал, чем его удивил Алькарас в финале Уимблдона

Джокович рассказал, чем его удивил Алькарас в финале Уимблдона
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Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, каким аспектом игры его удивил испанец Карлос Алькарас в финале Уимблдона (2:6, 2:6, 6:7).

Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 7
2 		2 6 4
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Он не давал легко выигрывать очки на моей подаче. Он играл очень разнообразно, подавал 138 км/ч – я никогда не видел у него такой скорости. Наверное, он вчера очень хорошо потренировал подачу», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Испанский теннисист впервые защитил звание чемпиона на турнире «Большого шлема». Несмотря на выигранный титул, в рейтинге АТР он останется третьей ракеткой мира.

Впервые в карьере Джокович проиграл два финала на Уимблдоне кряду. Ранее он также уступал в финалах два года подряд на «Ролан Гаррос» и US Open.

Несмотря на поражение, 37-летний Джокович останется второй ракеткой мира, 21-летний Алькарас сохранит третью строчку мирового рейтинга АТР.

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