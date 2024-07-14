Джокович рассказал, чем его удивил Алькарас в финале Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, каким аспектом игры его удивил испанец Карлос Алькарас в финале Уимблдона (2:6, 2:6, 6:7).
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«Он не давал легко выигрывать очки на моей подаче. Он играл очень разнообразно, подавал 138 км/ч – я никогда не видел у него такой скорости. Наверное, он вчера очень хорошо потренировал подачу», — сказал Джокович на пресс-конференции.
Испанский теннисист впервые защитил звание чемпиона на турнире «Большого шлема». Несмотря на выигранный титул, в рейтинге АТР он останется третьей ракеткой мира.
Впервые в карьере Джокович проиграл два финала на Уимблдоне кряду. Ранее он также уступал в финалах два года подряд на «Ролан Гаррос» и US Open.
Несмотря на поражение, 37-летний Джокович останется второй ракеткой мира, 21-летний Алькарас сохранит третью строчку мирового рейтинга АТР.
- 14 июля 2024
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