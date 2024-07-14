ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Се Шувэй и Ян Зелиньский выиграли Уимблдон-2024 в миксте

Се Шувэй и Ян Зелиньский выиграли Уимблдон-2024 в миксте
Аудио-версия:
Комментарии

Представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй и польский теннисист Ян Зелиньский стали чемпионами Уимблдона-2024 в смешанном парном разряде. В финале они не испытали проблем против мексиканского дуэта Джулиана Олмос/Сантьяго Гонсалес и победили со счётом 6:4, 6:2.

Уимблдон — микст. Финал
14 июля 2024, воскресенье. 19:35 МСК
Сантьяго Гонсалес
Мексика
Сантьяго Гонсалес
Джулиана Олмос
Мексика
Джулиана Олмос
С. Гонсалес Д. Олмос
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Ян Зелиньский
Польша
Ян Зелиньский
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Я. Зелиньский С. Шувэй

Матч продолжался 1 час 17 минут. В рамках встречи мексиканцы не заработали ни одного брейк-пойнта на подачах Шувэй и Зелиньского.

Се Шувэй и Ян Зелиньский выиграли второй титул на турнире «Большого шлема» в качестве дуэта. Они также победили на Открытом чемпионате Австралии – 2024.

Шувэй стала девятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема», семь раз она побеждала в парном разряде и дважды в миксте. На Уимблдоне представительница Китайского Тайбэя выиграла титул в пятый раз. Зелиньский никогда не выигрывал титулы на ТБШ без Шувэй.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android