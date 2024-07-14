Се Шувэй и Ян Зелиньский выиграли Уимблдон-2024 в миксте

Представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй и польский теннисист Ян Зелиньский стали чемпионами Уимблдона-2024 в смешанном парном разряде. В финале они не испытали проблем против мексиканского дуэта Джулиана Олмос/Сантьяго Гонсалес и победили со счётом 6:4, 6:2.
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Матч продолжался 1 час 17 минут. В рамках встречи мексиканцы не заработали ни одного брейк-пойнта на подачах Шувэй и Зелиньского.
Се Шувэй и Ян Зелиньский выиграли второй титул на турнире «Большого шлема» в качестве дуэта. Они также победили на Открытом чемпионате Австралии – 2024.
Шувэй стала девятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема», семь раз она побеждала в парном разряде и дважды в миксте. На Уимблдоне представительница Китайского Тайбэя выиграла титул в пятый раз. Зелиньский никогда не выигрывал титулы на ТБШ без Шувэй.
- 14 июля 2024
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