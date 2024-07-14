Джокович назвал основные цели на оставшуюся часть сезона
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поделился своими целями на оставшуюся часть сезона.
Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
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|7 7
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|2
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2
Новак Джокович
Н. Джокович
«Сейчас Олимпиада и US Open – основные цели для меня до конца года. Надеюсь, на этих двух турнирах я покажу лучшие результаты. Сейчас это всё, что я могу сказать», — сказал Джокович на пресс-конференции.
Сегодня, 14 июля, Алькарас одержал победу в финальном матче Уимблдона-2024 с представителем Сербии вторым номером рейтинга ATP Новаком Джоковичем — 6:2, 6:2, 7:6(4). Испанский теннисист впервые защитил звание чемпиона на турнире «Большого шлема». Несмотря на поражение, 37-летний Джокович останется второй ракеткой мира, 21-летний Алькарас сохранит третью строчку мирового рейтинга АТР.
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