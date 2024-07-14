Джокович назвал основные цели на оставшуюся часть сезона

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поделился своими целями на оставшуюся часть сезона.

«Сейчас Олимпиада и US Open – основные цели для меня до конца года. Надеюсь, на этих двух турнирах я покажу лучшие результаты. Сейчас это всё, что я могу сказать», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Сегодня, 14 июля, Алькарас одержал победу в финальном матче Уимблдона-2024 с представителем Сербии вторым номером рейтинга ATP Новаком Джоковичем — 6:2, 6:2, 7:6(4). Испанский теннисист впервые защитил звание чемпиона на турнире «Большого шлема». Несмотря на поражение, 37-летний Джокович останется второй ракеткой мира, 21-летний Алькарас сохранит третью строчку мирового рейтинга АТР.