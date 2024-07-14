Президент Словакии поздравил юниорку Ямрихову с победой на Уимблдоне-2024

Президент Словакии Петер Пеллегрини поздравил теннисистку Ренату Ямрихову с победой на юниорском Уимблдоне-2024. В финале 17-летняя словачка обыграла австралийку Эмерсон Джонс со счётом 6:3, 6:4.

Ямрихова выиграла второй ТБШ в одиночном разряде, она также победила на Открытом чемпионате Австралии – 2024. В её копилке также есть два титула на юниорских «Шлемах» в парном разряде. Словачка занимает 546-ю строчку мирового рейтинга WTA.

«Я искренне горжусь успехами молодой словацкой теннисистки Ренаты Ямриховой. Не проиграв ни одного сета, она доминировала на юниорском турнире Уимблдона и увеличила свою коллекцию титулов «Большого шлема» до четырёх. Я от всей души поздравляю юную словачку и благодарю её за прекрасное представление своей страны.

В 17 лет она демонстрирует, что множество спортивных талантов, способных конкурировать с лучшими в мире, рождаются и в Словакии. Пусть Рената и дальше добивается успехов в старшей категории и приносит радость своим близким и всей Словакии», – написал Пеллегрини в соцсетях.