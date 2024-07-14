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Видеообзор разгромной победы Алькараса над Джоковичем в финале Уимблдона-2024

Сегодня, 14 июля, испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас одержал победу в финальном матче Уимблдона-2024 с представителем Сербии вторым номером рейтинга ATP Новаком Джоковичем — 6:2, 6:2, 7:6(4).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором финального матча Уимблдона-2024, в котором встретились Карлос Алькарас и Новак Джокович.

Видео доступно на YouTube-канале Wimbledon. Права на видео принадлежат Wimbledon (ITF).

Отметим, что в третьем сете, при счёте 5:4 в пользу Алькараса, Джокович сумел уйти с 0:40 на подаче испанца, после чего довёл игру до тай-брейка.

Испанский теннисист впервые защитил звание чемпиона на турнире «Большого шлема». Несмотря на выигранный титул, в рейтинге АТР он останется третьей ракеткой мира.