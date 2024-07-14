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Алькарас: Джокович всё ещё Супермен

Алькарас: Джокович всё ещё Супермен
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о сербе Новаке Джоковиче и назвал его Суперменом.

Напомним, сегодня, 14 июля, 21-летний Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024. В финале он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Джоковича в трёх сетах.

Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 7
2 		2 6 4
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

– Перед турниром вы сказали, что Новак — Супермен. Может быть, сейчас вы являетесь Суперменом?
– Ну, я всё ещё думаю, что Новак — Супермен. То, что он сделал на этом турнире, проведя операцию всего за несколько недель до начала турнира, просто потрясающе. Это невероятно. Как я сказал на корте, я обсуждал со своей командой, что невероятно, какую работу он проделал. Он дал себе шанс сыграть в турнире.

Выход в финал для меня — это что-то невероятное. Сегодня я его обыграл. Но для меня Новак всё ещё Супермен, – сказал Алькарас на пресс-конференции.

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