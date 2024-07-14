Алькарас: Джокович всё ещё Супермен

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о сербе Новаке Джоковиче и назвал его Суперменом.
Напомним, сегодня, 14 июля, 21-летний Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024. В финале он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Джоковича в трёх сетах.
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– Перед турниром вы сказали, что Новак — Супермен. Может быть, сейчас вы являетесь Суперменом?
– Ну, я всё ещё думаю, что Новак — Супермен. То, что он сделал на этом турнире, проведя операцию всего за несколько недель до начала турнира, просто потрясающе. Это невероятно. Как я сказал на корте, я обсуждал со своей командой, что невероятно, какую работу он проделал. Он дал себе шанс сыграть в турнире.
Выход в финал для меня — это что-то невероятное. Сегодня я его обыграл. Но для меня Новак всё ещё Супермен, – сказал Алькарас на пресс-конференции.
- 14 июля 2024
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