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«Особенный момент в моей карьере». Лео Борг — о предстоящем матче с Надалем

«Особенный момент в моей карьере». Лео Борг — о предстоящем матче с Надалем
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21-летний шведский теннисист 467-я ракетка мира Лео Борг высказался о предстоящем матче с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем.

«Это было невероятно, потому что мы смотрели жеребьёвку. Моё имя высветилось напротив Рафы. Я очень взволнован. Это будет отличный матч. Конечно, он был моим кумиром с самого детства, так что это будет особенный момент в моей карьере. Я с нетерпением жду встречу и чувствую себя очень, очень взволнованным», — приводит слова Борга ATP Tour.

Надаль и Борг встретятся в первом круге грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). Лео является сыном Бьорна Борга — бывшей первой ракетки мира, 11-кратного победителя турниров «Большого шлема».

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