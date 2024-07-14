«Очень рад, что он есть». Алькарас — о Яннике Синнере

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал соперничество с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

– Вы с Янником пока выиграли все турниры «Большого шлема» в этом году. Теперь молодые ребята полностью всё контролируют?

– Мы с Янником в 21 и 22 года находимся на вершине рейтинга. Побеждаем на турнирах «Большого шлема». Я думаю, что для тенниса хорошо, когда новые лица выигрывают большие турниры, борются за победы.

Я очень рад, что он есть. Как я уже много раз говорил, у нас действительно хорошее соперничество. Многие молодые игроки также появляются и борются за крупные титулы. Это здорово для спорта, для тенниса… и для игроков тоже, – сказал Алькарас на пресс-конференции.

В 2024 году Алькарас победил на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне. Синнер выиграл Открытый чемпионат Австралии, в финале совершив камбэк с 0:2 по сетам против Даниила Медведева.