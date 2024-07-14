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Джокович выложил пост в соцсетях после финала Уимблдона-2024

Джокович выложил пост в соцсетях после финала Уимблдона-2024
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович выложил пост в своих социальных сетях после финала Уимблдона-2024. Напомним, в решающем матче турнира он уступил испанцу Карлосу Алькарасу в трёх сетах.

Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 7
2 		2 6 4
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Каждый раз, когда я выхожу на Центральный корт, меня переполняет такая благодарность за то, что я воплощаю в жизнь свою детскую мечту. Спасибо всей моей команде, партнёрам, семье, друзьям и болельщикам за вашу поддержку на протяжении последних нескольких недель. Вперёд.

Поздравляю, Карлос. Ты заслужил, мой друг», – написал Джокович в своём аккаунте в Х (ранее Twitter).

Впервые в карьере Джокович проиграл два финала на Уимблдоне кряду. В 2023 году он также уступил Алькарасу в матче за титул.

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