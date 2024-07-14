Джокович выложил пост в соцсетях после финала Уимблдона-2024
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович выложил пост в своих социальных сетях после финала Уимблдона-2024. Напомним, в решающем матче турнира он уступил испанцу Карлосу Алькарасу в трёх сетах.
Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|7 7
|
|2
|6 4
2
Новак Джокович
Н. Джокович
«Каждый раз, когда я выхожу на Центральный корт, меня переполняет такая благодарность за то, что я воплощаю в жизнь свою детскую мечту. Спасибо всей моей команде, партнёрам, семье, друзьям и болельщикам за вашу поддержку на протяжении последних нескольких недель. Вперёд.
Поздравляю, Карлос. Ты заслужил, мой друг», – написал Джокович в своём аккаунте в Х (ранее Twitter).
Впервые в карьере Джокович проиграл два финала на Уимблдоне кряду. В 2023 году он также уступил Алькарасу в матче за титул.
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