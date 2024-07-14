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Циципас: всё ещё пытаюсь приготовить хороший омлет

Циципас: всё ещё пытаюсь приготовить хороший омлет
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11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился личной проблемой в своих социальных сетях.

«Современные телефоны водонепроницаемы, защищены от взлома и оснащены тремя видами камер. Тем временем я всё ещё пытаюсь приготовить хороший омлет», — написал Циципас в своих социальных сетях.

Напомним, на прошедшем Уимблдоне-2024 Циципас проиграл во втором круге. Грек проиграл финскому теннисисту 87-й ракетке мира Эмилю Руусувуори в четырёх сетах. Матч закончился со счётом 6:7 (6:8), 6:7 (10:12), 6:3, 3:6. В прошлом году 25-летниц Циципас выходил в четвёртый круг травяного «Шлема».

В парном разряде Уимблдона-2024 Стефанос в дуэте с младшим братом Петросом Циципасом проиграл в первом круге. Они уступили аргентинской паре Максимо Гонсалес – Андрес Мольтени со счётом 6:7 (3:7), 3:6.

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