Свёнтек поздравила Зелиньского с победой в миксте Уимблдона-2024

Первая ракетка мира, пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Ига Свёнтек поздравила польского теннисиста Яна Зелиньского, который в паре с представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй, стал чемпионом Уимблдона-2024 в смешанном парном разряде.
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«Браво, Ян Зелиньский! Поздравляю тебя и Се Шувэй! Какой путь!» — написала Свёнтек в своих социальных сетях.
В финале Зелиньский и Шувэй не испытали проблем против мексиканского дуэта Джулиана Олмос/Сантьяго Гонсалес. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.
Отметим, что Се Шувэй и Ян Зелиньский выиграли второй титул на турнире «Большого шлема» в качестве дуэта. Они также победили на Открытом чемпионате Австралии – 2024. Шувэй стала девятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема». Зелиньский никогда не выигрывал титулы на ТБШ без Шувэй.
- 14 июля 2024
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