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Свёнтек поздравила Зелиньского с победой в миксте Уимблдона-2024

Свёнтек поздравила Зелиньского с победой в миксте Уимблдона-2024
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Первая ракетка мира, пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Ига Свёнтек поздравила польского теннисиста Яна Зелиньского, который в паре с представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй, стал чемпионом Уимблдона-2024 в смешанном парном разряде.

Уимблдон — микст. Финал
14 июля 2024, воскресенье. 19:35 МСК
Сантьяго Гонсалес
Мексика
Сантьяго Гонсалес
Джулиана Олмос
Мексика
Джулиана Олмос
С. Гонсалес Д. Олмос
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Ян Зелиньский
Польша
Ян Зелиньский
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Я. Зелиньский С. Шувэй

«Браво, Ян Зелиньский! Поздравляю тебя и Се Шувэй! Какой путь!» — написала Свёнтек в своих социальных сетях.

В финале Зелиньский и Шувэй не испытали проблем против мексиканского дуэта Джулиана Олмос/Сантьяго Гонсалес. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Отметим, что Се Шувэй и Ян Зелиньский выиграли второй титул на турнире «Большого шлема» в качестве дуэта. Они также победили на Открытом чемпионате Австралии – 2024. Шувэй стала девятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема». Зелиньский никогда не выигрывал титулы на ТБШ без Шувэй.

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