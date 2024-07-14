Свёнтек поздравила Зелиньского с победой в миксте Уимблдона-2024

Первая ракетка мира, пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Ига Свёнтек поздравила польского теннисиста Яна Зелиньского, который в паре с представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй, стал чемпионом Уимблдона-2024 в смешанном парном разряде.

«Браво, Ян Зелиньский! Поздравляю тебя и Се Шувэй! Какой путь!» — написала Свёнтек в своих социальных сетях.

В финале Зелиньский и Шувэй не испытали проблем против мексиканского дуэта Джулиана Олмос/Сантьяго Гонсалес. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Отметим, что Се Шувэй и Ян Зелиньский выиграли второй титул на турнире «Большого шлема» в качестве дуэта. Они также победили на Открытом чемпионате Австралии – 2024. Шувэй стала девятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема». Зелиньский никогда не выигрывал титулы на ТБШ без Шувэй.