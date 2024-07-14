«Не знаю, какой у меня предел». Алькарас — о том, сколько ТБШ хочет выиграть

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас ответил на вопрос, сколько титулов на ТБШ хочет выиграть в своей карьере.
Напомним, сегодня, 14 июля, 21-летний Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024. В финале он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича в трёх сетах.
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– Роджер, Рафа, Новак… Никто из них не выигрывал четыре титула «Большого шлема» до 22 лет. Чем ты будешь доволен? Сколько титулов ты хочешь?
– Сейчас я доволен работой, которую выполняю со своей командой. Я действительно горжусь собой. Всем, что я делаю. Я очень горжусь командой. Всё, что мы уже сделали, просто невероятно… удивительный опыт. Как я уже сказал, я хочу продолжать и совершенствоваться, расти, постараться продолжать побеждать. Это для меня сейчас важнее всего.
Не знаю, какой у меня предел, не хочу об этом думать. Я просто хочу продолжать наслаждаться моментом, продолжать мечтать. Посмотрим, будет ли в конце моей карьеры 25, 30, 15, 4 титулов… Всё, что я хочу, это продолжать получать удовольствие, и посмотрим, что будет в будущем, – сказал Алькарас на пресс-конференции.
- 14 июля 2024
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