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«Не знаю, какой у меня предел». Алькарас — о том, сколько ТБШ хочет выиграть

«Не знаю, какой у меня предел». Алькарас — о том, сколько ТБШ хочет выиграть
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас ответил на вопрос, сколько титулов на ТБШ хочет выиграть в своей карьере.

Напомним, сегодня, 14 июля, 21-летний Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024. В финале он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича в трёх сетах.

Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 7
2 		2 6 4
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

– Роджер, Рафа, Новак… Никто из них не выигрывал четыре титула «Большого шлема» до 22 лет. Чем ты будешь доволен? Сколько титулов ты хочешь?
– Сейчас я доволен работой, которую выполняю со своей командой. Я действительно горжусь собой. Всем, что я делаю. Я очень горжусь командой. Всё, что мы уже сделали, просто невероятно… удивительный опыт. Как я уже сказал, я хочу продолжать и совершенствоваться, расти, постараться продолжать побеждать. Это для меня сейчас важнее всего.

Не знаю, какой у меня предел, не хочу об этом думать. Я просто хочу продолжать наслаждаться моментом, продолжать мечтать. Посмотрим, будет ли в конце моей карьеры 25, 30, 15, 4 титулов… Всё, что я хочу, это продолжать получать удовольствие, и посмотрим, что будет в будущем, – сказал Алькарас на пресс-конференции.

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