Алькарас — о матче сборной Испании: они смотрели мой финал, я должен смотреть их

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о финале Евро-2024. В матче за титул встречаются сборные Испании и Англии.

— У вас впереди чемпионский бал, и в это же время будет футбол. Как будете его смотреть?

— У меня будет ужин со всеми победителями. Первый тайм буду смотреть на телефоне, второй – по телевизору. Пропустить не могу! Это будет важный момент для испанцев. Они смотрели мой финал, я должен смотреть их, поддерживать.

На момент выхода новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финала Евро-2024. Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Напомним, сегодня, 14 июля, 21-летний Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024. В финале он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Джоковича в трёх сетах.