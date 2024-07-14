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Алькарас — о матче сборной Испании: они смотрели мой финал, я должен смотреть их

Алькарас — о матче сборной Испании: они смотрели мой финал, я должен смотреть их
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о финале Евро-2024. В матче за титул встречаются сборные Испании и Англии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    

— У вас впереди чемпионский бал, и в это же время будет футбол. Как будете его смотреть?
— У меня будет ужин со всеми победителями. Первый тайм буду смотреть на телефоне, второй – по телевизору. Пропустить не могу! Это будет важный момент для испанцев. Они смотрели мой финал, я должен смотреть их, поддерживать.

На момент выхода новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финала Евро-2024. Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Напомним, сегодня, 14 июля, 21-летний Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024. В финале он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Джоковича в трёх сетах.

Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 7
2 		2 6 4
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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