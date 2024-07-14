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«Зацементировал за собой место среди великих теннисистов». Род Лэйвер — о победе Алькараса

«Зацементировал за собой место среди великих теннисистов». Род Лэйвер — о победе Алькараса
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11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Род Лэйвер высказался о победе испанского теннисиста Карлоса Алькараса на Уимблдоне-2024.

Напомним, сегодня, 14 июля, 21-летний Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024. В финале он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича в трёх сетах.

Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 7
2 		2 6 4
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Триумф Карлоса Алькараса над таким великим чемпионом, как Новак Джокович, является свидетельством его невероятного таланта, решимости и хладнокровия под давлением. Карлос зацементировал за собой место среди великих теннисистов своим блестящим выступлением сегодня. Молодец, Карлос!» – написал Лэйвер в своём аккаунте в Х (ранее Twitter).

Алькарас стал четырёхкратным победителем ТБШ. Он никогда не проигрывал в финалах на «Шлемах». До Уимблдона 2024 он побеждал на US Open – 2022, Уимблдоне-2023 и «Ролан Гаррос» – 2024.

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