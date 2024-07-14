«Зацементировал за собой место среди великих теннисистов». Род Лэйвер — о победе Алькараса

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Род Лэйвер высказался о победе испанского теннисиста Карлоса Алькараса на Уимблдоне-2024.

Напомним, сегодня, 14 июля, 21-летний Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024. В финале он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича в трёх сетах.

«Триумф Карлоса Алькараса над таким великим чемпионом, как Новак Джокович, является свидетельством его невероятного таланта, решимости и хладнокровия под давлением. Карлос зацементировал за собой место среди великих теннисистов своим блестящим выступлением сегодня. Молодец, Карлос!» – написал Лэйвер в своём аккаунте в Х (ранее Twitter).

Алькарас стал четырёхкратным победителем ТБШ. Он никогда не проигрывал в финалах на «Шлемах». До Уимблдона 2024 он побеждал на US Open – 2022, Уимблдоне-2023 и «Ролан Гаррос» – 2024.