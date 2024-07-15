«Чемпионы! Чемпионы! Чемпионы!» Карлос Алькарас отреагировал на победу Испании на Евро

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на победу сборной Испании на чемпионате Европы по футболу. В финале испанцы обыграли сборную Англии со счётом 2:1.

«Чемпионы! Чемпионы! Чемпионы! Как же вы хороши!!! Какое зрелище на Евро», – написал Алькарас в своём аккаунте в Х (ранее Twitter).

В воскресенье, 14 июля, 21-летний Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024. В финале он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича в трёх сетах.

Карлос Алькарас стал четырёхкратным победителем ТБШ. Он никогда не проигрывал в финалах на «Шлемах». До Уимблдона 2024 он побеждал на US Open – 2022, Уимблдоне-2023 и «Ролан Гаррос» – 2024.