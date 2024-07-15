«Чемпионы! Чемпионы! Чемпионы!» Карлос Алькарас отреагировал на победу Испании на Евро
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на победу сборной Испании на чемпионате Европы по футболу. В финале испанцы обыграли сборную Англии со счётом 2:1.
«Чемпионы! Чемпионы! Чемпионы! Как же вы хороши!!! Какое зрелище на Евро», – написал Алькарас в своём аккаунте в Х (ранее Twitter).
В воскресенье, 14 июля, 21-летний Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024. В финале он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича в трёх сетах.
Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
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|3
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|7 7
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|2
|6 4
2
Новак Джокович
Н. Джокович
Карлос Алькарас стал четырёхкратным победителем ТБШ. Он никогда не проигрывал в финалах на «Шлемах». До Уимблдона 2024 он побеждал на US Open – 2022, Уимблдоне-2023 и «Ролан Гаррос» – 2024.
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