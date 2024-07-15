Рыбакина — об Уимблдоне: не могу дождаться возвращения в следующем году

Представительница Казахстана четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина подвела итог своему выступлению на Уимблдоне-2024.

«Уимблдон-2024. Такое особенное место в моём сердце. Не могу дождаться возвращения в следующем году. Спасибо всем за поддержку», — написала Рыбакина в своих социальных сетях.

Напомним, 11 июля Елена Рыбакина завершила выступление на Уимблдоне-2024. В матче 1/2 финала она в трёх сетах уступила чешской теннисистке Барборе Кречиковой. Встреча закончилась со счётом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу представительницы Чехии.

В финальном матче турнира в Лондоне Крейчикова в трёх сетах обыграла Ясмин Паолини. По итогам Уимблдона-2024 Крейчикова вернётся в топ-10 рейтинга WTA и станет седьмой в Чемпионской гонке.