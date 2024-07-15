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Алькарас — о зрелости: вынес урок из матча с Медведевым на US Open — 2023

Алькарас — о зрелости: вынес урок из матча с Медведевым на US Open — 2023
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о переломном моменте своей карьеры.

— После поражения от Медведева на US Open вы сказали, что вам надо немного созреть. Есть ощущение, что созрели?
— Да, я вынес урок из того матча с Даниилом на US Open – 2023. Мне надо было быть лучше, стать более зрелым в таких ситуациях. Как сейчас помню, я немного сдался во втором сете после проигрыша в первом. Это неприемлемо на «Шлеме». Такого нельзя повторять. Это мне сильно помогло в следующих турнирах, надо быть сильнее психологически, показывать свой лучший теннис в равных и тяжёлых ситуациях. Я сейчас здесь благодаря таким ситуациям, которые послужили мне уроком, — сказал Алькарас на пресс-конференции.

В воскресенье, 14 июля, 21-летний Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024. В финале он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича в трёх сетах.

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