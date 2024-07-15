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Карлос Алькарас отметит победу на Уимблдоне вместе с игроками Испании по футболу

Карлос Алькарас отметит победу на Уимблдоне вместе с игроками Испании по футболу
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас собирается отметить победу на Уимблдоне-2024 вместе со сборной Испании по футболу, которая стала чемпионом Европы. Об этом сообщает Marca.

Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 7
2 		2 6 4
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    

По информации источника, вечеринка, на которой Алькарас будет праздновать четвёртую победу на ТБШ пройдёт в Мадриде вечером 15 июля. Отметим, Алькарас является большим поклонником футбола и испанской национальной команды, поэтому хочет объединить два радостных события в один грандиозный праздник.

Напомним, в воскресенье, 14 июля, 21-летний Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024. В финале он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича в трёх сетах. Карлос Алькарас стал четырёхкратным победителем ТБШ. Он никогда не проигрывал в финалах на «Шлемах». До Уимблдона 2024 он побеждал на US Open – 2022, Уимблдоне-2023 и «Ролан Гаррос» – 2024.

Чемпионат Европы проходил в Германии с 14 июня по 14 июля. В решающем матче турнира сборная Испании обыграла сборную Англии со счётом 2:1. «Фурия Роха» в четвёртый раз выиграла Евро, что является рекордом среди всех европейских национальных команд.

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