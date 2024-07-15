Карлос Алькарас отметит победу на Уимблдоне вместе с игроками Испании по футболу

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас собирается отметить победу на Уимблдоне-2024 вместе со сборной Испании по футболу, которая стала чемпионом Европы. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, вечеринка, на которой Алькарас будет праздновать четвёртую победу на ТБШ пройдёт в Мадриде вечером 15 июля. Отметим, Алькарас является большим поклонником футбола и испанской национальной команды, поэтому хочет объединить два радостных события в один грандиозный праздник.

Напомним, в воскресенье, 14 июля, 21-летний Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024. В финале он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича в трёх сетах. Карлос Алькарас стал четырёхкратным победителем ТБШ. Он никогда не проигрывал в финалах на «Шлемах». До Уимблдона 2024 он побеждал на US Open – 2022, Уимблдоне-2023 и «Ролан Гаррос» – 2024.

Чемпионат Европы проходил в Германии с 14 июня по 14 июля. В решающем матче турнира сборная Испании обыграла сборную Англии со счётом 2:1. «Фурия Роха» в четвёртый раз выиграла Евро, что является рекордом среди всех европейских национальных команд.

Алькарас уступил Джоковичу дорогу на корт: