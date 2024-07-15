Рейтинг ATP, 15 июля: Рублёв опустился на восьмое место, Сафиуллин потерял 23 позиции

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде.

Лучшим из россиян остается Даниил Медведев, который идет на пятой строчке. Андрей Рублёв потерял две позиции и опустился на восьмое место, Карен Хачанов поднялся на 21-ю строчку. Роман Сафиуллин покинул топ-50 рейтинга, опустившись на 23 позиции, Павел Котов замыкает топ-60, а Аслан Карацев покинул первую сотню мировой классификации.

Австралийский теннисист Алекс де Минор плотную приблизился к Медведеву, поднявшись с девятого места на шестое. Заметного прогресса благодаря выходу в полуфинал Уимблдона-2024 добился итальянец Лоренцо Музетти. Он выиграл сразу девять позиций и занимает 16-ю строчку в рейтинге ATP.

Лидером остается итальянец Янник Синнер. Вторым идет серб Новак Джокович, третьим — испанец Карлос Алькарас.

Рейтинг АТР от 15 июля:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 9570.

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8460.

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8130.

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 7015.

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6525.

6 (9). Алекс де Минор (Австралия) — 4185.

7 (7). Хуберт Хуркач (Польша) — 4105.

8 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 4070.

9 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4030.

10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3750…

21 (22). Карен Хачанов (Россия) — 1830…

60 (53). Павел Котов (Россия) — 821…

67 (44). Роман Сафиуллин (Россия) — 785…

109 (99). Аслан Карацев (Россия) — 580.