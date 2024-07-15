Рейтинг ATP, 15 июля: Рублёв опустился на восьмое место, Сафиуллин потерял 23 позиции

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде.
Лучшим из россиян остается Даниил Медведев, который идет на пятой строчке. Андрей Рублёв потерял две позиции и опустился на восьмое место, Карен Хачанов поднялся на 21-ю строчку. Роман Сафиуллин покинул топ-50 рейтинга, опустившись на 23 позиции, Павел Котов замыкает топ-60, а Аслан Карацев покинул первую сотню мировой классификации.
Австралийский теннисист Алекс де Минор плотную приблизился к Медведеву, поднявшись с девятого места на шестое. Заметного прогресса благодаря выходу в полуфинал Уимблдона-2024 добился итальянец Лоренцо Музетти. Он выиграл сразу девять позиций и занимает 16-ю строчку в рейтинге ATP.
Лидером остается итальянец Янник Синнер. Вторым идет серб Новак Джокович, третьим — испанец Карлос Алькарас.
Рейтинг АТР от 15 июля:
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 9570.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8460.
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8130.
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 7015.
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6525.
6 (9). Алекс де Минор (Австралия) — 4185.
7 (7). Хуберт Хуркач (Польша) — 4105.
8 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 4070.
9 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4030.
10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3750…
21 (22). Карен Хачанов (Россия) — 1830…
60 (53). Павел Котов (Россия) — 821…
67 (44). Роман Сафиуллин (Россия) — 785…
109 (99). Аслан Карацев (Россия) — 580.