«Cкорее Алькарас выиграл, чем Джокович проиграл». Борис Собкин — о финале Уимблдона

Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин прокомментировал победу третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса на Уимблдоне-2024.

«Все ориентировались на то, что будет долгая и кровопролитная борьба, но, к сожалению для Джоковича, он был хуже Алькараса практически во всех компонентах: и в подаче, и в игре с лёта, и в игре на задней линии, и в скорости принятия решений.

Матч для Новака не удался. Главная причина — очень здорово играл Алькарас. Поэтому трудно винить Джоковича в этом поражении. Я считаю, этот матч скорее Алькарас выиграл, чем Джокович проиграл.

Трудно сказать, повлияла ли травма колена серба на ход сегодняшнего матча. Это знает только Джокович. Гадать на эту тему бессмысленно. Внешне я не увидел признаков того, что именно из-за травмы что-то пошло не так.

Карлос оправился от всех своих болячек, играет здорово, набирал форму по ходу Уимблдона, что тоже свидетельствует о высоком классе и его, и его команды. Но прогнозировать будущее очень сложно.

Все мы помним, как после хороших побед и выигранных турниров у Карлитоса были травмы. Прогнозировать то, что будет в будущем, сколько ещё «Больших шлемов» он выиграет, когда и как, я бы поостерёгся», — сказал Собкин в эфире спортивного радио «Движение».

21-летний Карлос Алькарас выиграл свой четвёртый турнир «Большого шлема» и 15-й в карьере титул ATP.