Ана Иванович и Бастиан Швайнштайгер отметили годовщину свадьбы

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2008, бывшая первая ракетка мира сербская теннисистка Ана Иванович и чемпион мира 2014 года по футболу Бастиан Швайнштайгер отметили годовщину свадьбы.

13 июля пара отметила восьмую годовщину замужества, о чём Ана сообщила в соцсетях.

Швайнштайгер и Иванович Фото: Из личного архива Иванович

Иванович завершила карьеру в декабре 2016 года. До этого, в июле, она вышла замуж за чемпиона мира 2014 года по футболу в составе сборной Германии Бастиана Швайнштайгера. В октябре 2019-го Бастиан тоже объявил о завершении карьеры. У пары трое детей – два сына, Леон и Лука, а также ребёнок, который родился в мае 2023 года. Его пол пока не разглашают.

Помимо триумфа на «Ролан Гаррос», Иванович доходила до финала Australian Open в 2008 году и до полуфинала на Уимблдоне-2007. Также в активе Аны 14 титулов на турнирах WTA.