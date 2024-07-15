Энди Маррей показал, как его спина восстанавливается после операции

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британский теннисист Энди Маррей показал, как выглядит его спина после операции. Напомним, в июне 37-летний британец перенёс операцию по удалению кисты позвоночника.

«Хорошо спина заживает», – подписал снимок Маррей.

Скриншот из соцсетей Маррея

На Уимблдоне-2024 Маррей играл только в парном разряде в дуэте со своим братом Джейми, они уступили в первом круге. Тогда, 4 июля, он провёл один из последних матчей в своей карьере. Организаторы провели эмоциональную церемонию в честь трёхкратного победителя турниров «Большого шлема». Он должен был сыграть в миксте с Эммой Радукану, но они были вынуждены сняться с турнира из-за травмы партнёрши.

Энди Маррей планирует сыграть на Олимпийских играх в Париже (Франция). После этого он, скорее всего, завершит карьеру.