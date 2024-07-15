«Выдающийся игрок с особым даром». Борис Беккер — о Карлосе Алькарасе

Олимпийский чемпион и победитель шести турниров «Большого шлема» Борис Беккер поздравил испанского теннисиста Карлоса Алькараса с победой на Уимблдоне-2024.

Напомним, в воскресенье, 14 июля, 21-летний Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024. В финале он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича в трёх сетах.

«Поздравляю, Карлос, с твоей второй победой на Уимблдоне! Ты выдающийся игрок с особым даром, которым является теннис. Отпразднуй со своими близкими и продолжай мечтать», – написал Беккер в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

Алькарас стал четырёхкратным победителем ТБШ. Он никогда не проигрывал в финалах на «Шлемах». До Уимблдона-2024 он побеждал на US Open – 2022, Уимблдоне-2023 и «Ролан Гаррос» – 2024.