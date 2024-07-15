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Карлос Алькарас пригласил Барбору Крейчикову на танец чемпионов Уимблдона-2024

Карлос Алькарас пригласил Барбору Крейчикову на танец чемпионов Уимблдона-2024
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В воскресенье, 14 июля, завершился Уимблдон-2024. После финального матча в мужском одиночном разряде состоялся бал чемпионов Уимблдона-2024. Напомним, в женском одиночном разряде титул чемпионки турнира завоевала чешская теннисистка Барбора Крейчикова, в мужском — испанец Карлос Алькарас.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео, на котором Алькарас пригласил Крейчикову на чемпионский танец.

21-летний Карлос Алькарас выиграл свой четвёртый турнир «Большого шлема» и 15-й в карьере титул ATP. 28-летняя Крейчикова завоевала второй титул на ТБШ в одиночном разряде. В 2021 году она первенствовала на Открытом чемпионате Франции. Также на счету чешской теннисистки семь побед на турнирах «Большого шлема» в парном разряде (в том числе две — на Уимблдоне).

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