Экс первая ракетка мира в паре Стаббс: не сомневаюсь, что Алькарас может выиграть 20 ТБШ

Бывшая первая ракетка мира и победительница шести турниров «Большого шлема» в парном разряде Рене Стаббс ярко высказалась об испанце Карлосе Алькарасе.

Напомним, в воскресенье, 14 июля, 21-летний Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024. В финале он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича в трёх сетах.

«Вау. Карлос Алькарас – особенный молодой талант! Я никогда не думала, что увижу такого великого игрока, как Новак, Рафа и Роджер, но я не сомневаюсь, что этот парень действительно может выиграть 20 ТБШ. Просто феноменально! Джокович установил столь высокую планку, и этот парень к ней стремится», – написала Стаббс в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

Алькарас стал четырёхкратным победителем ТБШ. Он никогда не проигрывал в финалах на «Шлемах». До Уимблдона-2024 он побеждал на US Open – 2022, Уимблдоне-2023 и «Ролан Гаррос» – 2024.