На мужском Уимблдоне-2024 не было сетов со счётом 6:0 впервые в истории ТБШ

На Уимблдоне-2024 в одиночном разряде не было проведено ни одного сета, закончившегося со счётом 6:0.

На турнире прошло 125 матчей, и ни в одном из них не было такого разгромного сета. Это случилось впервые в истории Открытой эры.

Стоит отметить, что в рамках Уимблдона-2024 был установлен рекорд Открытой эры по количеству пятисетовиков. 36 матчей на турнире закончились в пяти сетах.

Напомним, чемпионом Уимблдона-2024 стал испанский теннисист Карлос Алькарас. В воскресенье, 14 июля, в финале он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича в трёх сетах.

Алькарас стал четырёхкратным победителем ТБШ. Он никогда не проигрывал в финалах на «Шлемах». До Уимблдона-2024 он побеждал на US Open – 2022, Уимблдоне-2023 и «Ролан Гаррос» – 2024.