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Варвара Грачёва разгромно проиграла 137-й ракетке мира на старте турнира в Будапеште

72-я ракетка мира французская теннисистка Варвара Грачёва с разгромом проиграла 137-й ракетке мира нидерландке Сюзан Ламенс в первом круге на турнире серии WTA-250 в Будапеште (Венгрия) со счётом 3:6, 0:6.

Матч продолжался 1 час 15 минут. В рамках встречи Грачёва, ранее представлявшая Россию, выполнила два эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из пяти. На счету Ламенс два эйса, пять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из семи.

Во втором круге нидерландская теннисистка сыграет с победительницей матча Кароль Монне (Франция, Q) – Амариша Тот (Венгрия, Q).

Турнир в Будапеште проходит на грунтовых кортах с 15 по 21 июля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница России Мария Тимофеева.