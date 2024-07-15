«Это только начало!» Светлана Кузнецова — о четвёртом титуле ТБШ Карлоса Алькараса

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала победу Карлоса Алькараса на Уимблдонском турнире.

«Четырёхкратный чемпион «Большого шлема» в 21 год! Карлос завоевал второй Уимблдон подряд, и, я уверена, это только начало!» — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Напомним, в воскресенье, 14 июля, третья ракетка мира Алькарас победил в трёх сетах второго номера рейтинга ATP серба Новака Джоковича (6:2, 6:2, 7:6) и стал четырёхкратным победителем ТБШ. Он никогда не проигрывал в финалах на «Шлемах». До Уимблдона-2024 он побеждал на US Open – 2022, Уимблдоне-2023 и «Ролан Гаррос» – 2024.